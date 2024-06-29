Деку: «Неймар решил покинуть «Барселону» из-за руководства клуба»

Спортивный директор «Барселоны» Деку вспомнил, как клуб расставался с Неймаром.

Звёздный бразилец покинул ряды «сине-гранатовых» в 2017 году, перебравшись в «ПСЖ» за 222 млн евро. По словам Деку, форвард совсем не горел желанием покидать Каталонию.

«Неймар не хотел уходить из «Барселоны», но из-за того, как повело себя руководство клуба, был вынужден принять такое решение», – цитируют испанские СМИ португальского функционера.

Неймар представлял цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год. В «ПСЖ» нападающий провёл шесть лет, после чего был за 90 млн евро продан в саудовский «Аль-Хиляль», которому принадлежит по сей день.