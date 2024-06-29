Иньиго Мартинес не беспокоится из-за проблем с регистрацией в «Барселоне»

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес спокойно относится к трудностям клуба с регистрацией игроков.

33-летний футболист понимает, что в настоящий момент каталонский гранд не может его зарегистрировать, но не демонстрирует признаков обеспокоенности. Согласно информации Mundo Deportivo, Мартинес вернётся в расположение команды, когда начнётся предсезонная подготовка, и будет готовиться к новой кампании в обычном режиме. Центрбек не планирует покидать клуб.

Иньиго Мартинес пополнил ряды «Барселоны» летом прошлого года, перебравшись из «Атлетика» Бильбао на правах свободного агента. Контракт игрока с «сине-гранатовыми» истекает через год.