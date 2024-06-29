Фати исключил один из вариантов продолжения карьеры

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати по-прежнему не знает, где будет играть в предстоящем сезоне.

Каталонский клуб позволит 21-летнему игроку принять участие в предсезонной подготовке под руководством Ханса-Дитера Флика, но на данный момент боссы «сине-гранатовых» склоняются к продаже испанца. В «Барселоне» ищут варианты расставания с Фати на постоянной основе – пока всё ограничивается интересом представителей Ла Лиги, готовых лишь на аренду.

Оптимальным решением для «Барселоны» могла бы стать продажа Фати в клуб из Саудовской Аравии, но такую опцию, по сведениям Sport, исключает сам форвард. Он намерен продолжить выступления в Европе.