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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати исключил один из вариантов продолжения карьеры слухи

29 Июня 2024 • 01:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
02.08 13:00

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати по-прежнему не знает, где будет играть в предстоящем сезоне.

Каталонский клуб позволит 21-летнему игроку принять участие в предсезонной подготовке под руководством Ханса-Дитера Флика, но на данный момент боссы «сине-гранатовых» склоняются к продаже испанца. В «Барселоне» ищут варианты расставания с Фати на постоянной основе – пока всё ограничивается интересом представителей Ла Лиги, готовых лишь на аренду.

Оптимальным решением для «Барселоны» могла бы стать продажа Фати в клуб из Саудовской Аравии, но такую опцию, по сведениям Sport, исключает сам форвард. Он намерен продолжить выступления в Европе.

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Барселона Ансу Фати трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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