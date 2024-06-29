Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» по-прежнему верят в Фелиша

29 Июня 2024 • 00:34 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
18.08 18:00

«Барселона» не теряет надежд на сохранение в своих рядах нападающего Жоау Фелиша.

Португалец неровно провёл минувший сезон, выступая за каталонский коллектив на правах аренды из мадридского «Атлетико». «Матрасники» готовы отпустить форварда в «Барселону» насовсем, но ценник 24-летнего игрока может стать для «сине-гранатовых» проблемой.

Согласно информации Sport, в «Барселоне» по-прежнему верят в Фелиша, несмотря на его проблемы на Евро-2024 и не всегда удачный опыт игры под руководством Хави Эрнандеса. В клубе надеются оформить выкуп или повторную аренду футболиста этим летом.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Июня
00:34
В «Барселоне» по-прежнему верят в Фелиша
28 Июня
06:48
Фермин Лопес: «Барселона» не боится Мбаппе»
06:16
Араухо всё ещё может покинуть «Барселону»
05:24
Ямаль: «Надеюсь, добьюсь хотя бы половины того, что смог Месси»
01:33
Ямаль рассказал, почему не берёт 10-й номер в «Барселоне»
01:21
Форвард «Барселоны» подписал контракт с «Челси» до 2030 года
27 Июня
23:55
Фермин Лопес ответил на вопрос о возможном переходе из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»
23:17
Флик просит нового крайнего защитника, но у «Барселоны» есть план Б 1
22:31
«Барселона» близка к продаже защитника в «Порту»
26 Июня
04:29
«Барселона» пыталась продлить контракт с молодым форвардом, который решил перейти в «Челси» 1
03:30
«Барселона» готова платить игроку сборной Испании до 15 млн евро в год 1
02:47
«Барселона» определилась с ценником Фати
02:12
«Барселона» хочет продать Роке итальянскому клубу
01:51
В «Барселоне» составили план по Фати
25 Июня
06:02
«Барселона» приняла решение по Маркесу, который мог заменить Хави
04:43
Президент «Атлетико» – о Фелише: «Мы не знаем, чего хочет «Барселона»
23 Июня
03:30
Гримальдо: «Я не обижаюсь на «Барселону»
02:16
Игрок «Ливерпуля» ждёт предложения от «Барселоны»
01:59
Араухо ушёл от ответа на вопрос о будущем в «Барселоне»
01:09
Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону» 1
22 Июня
23:56
Ольмо ответил на вопрос о своём прошлом в «Барселоне»
22:48
Гримальдо рассказал, почему не вернулся в «Барселону» в прошлом году
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
04:25
Инсайдер Романо рассказал, почему топ-клубам трудно подписать Нико Уильямса
20 Июня
03:48
«Барселона» нацелилась на вингера сборной Бельгии
02:31
Ван Галь назвал проблему «Барселоны»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Фоден покинул сборную Англии Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Определились все пары 1/8 финала Евро-2024 Назван лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сэйвов - это не Нойер и Доннарумма
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак» Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название
Спортивные новости
Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Диана Шнайдер обыграла американку Наварро и вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге МОК допустил до Олимпиады Медведева и ещё семь российских теннисистов Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июня
00:34 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» по-прежнему верят в Фелиша
00:27 · Испания. Ла Лига
Карвахаль обратился к Хоселу, покинувшему «Реал»
28 Июня
20:52 · Испания. Ла Лига
Назван лучший испанский полузащитник в истории: Иньеста – второй, Гвардиола – девятый 3
19:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» связался с «Барселоной» по трансферу защитника 1 слухи
19:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил об уходе Хоселу официально
14:27 · Россия. Премьер-лига
Потенциальный новичок «Спартака» уже прибыл в Москву слухи
11:30 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес рассказал о первой беседе с Фликом
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает между двумя полузащитниками, Киммих не является приоритетом
10:40 · Испания. Ла Лига
Флик определился с приоритетной целью «Барселоны» на лето
10:30 · Италия. Серия А
Агент назвал европейский суперклуб, который подходит Хвиче
10:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отпустит Рафинью только за 90 миллионов евро
09:55 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс высказался о своём будущем
08:51 · Испания. Ла Лига
Пети высказался, где будет играть Мбаппе в «Реале»
07:04 · Англия. Премьер-лига
Ямаль прокомментировал решение Гиу сменить «Барселону» на «Челси»
06:48 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес: «Барселона» не боится Мбаппе»
Все новости
Рекомендуем