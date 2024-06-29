«Барселона» не теряет надежд на сохранение в своих рядах нападающего Жоау Фелиша.

Португалец неровно провёл минувший сезон, выступая за каталонский коллектив на правах аренды из мадридского «Атлетико». «Матрасники» готовы отпустить форварда в «Барселону» насовсем, но ценник 24-летнего игрока может стать для «сине-гранатовых» проблемой.

Согласно информации Sport, в «Барселоне» по-прежнему верят в Фелиша, несмотря на его проблемы на Евро-2024 и не всегда удачный опыт игры под руководством Хави Эрнандеса. В клубе надеются оформить выкуп или повторную аренду футболиста этим летом.