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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль обратился к Хоселу, покинувшему «Реал»

29 Июня 2024 • 00:27 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 18:00

Нападающий Хоселу покидает мадридский «Реал» и переходит в катарскую «Аль-Гарафу».

Оба клуба подтвердили сделку в пятницу. Незадолго до этого «сливочные» выкупили 34-летнего форварда у «Эспаньола».

«Странно писать эти слова прощания. Это было невероятное путешествие: с тех пор, как мы играли в академии, и до твоего возвращения в прошедшем сезоне. Было приятно выходить с тобой на поле, тебе с самого первого дня удалось завоевать любовь и уважение всей команды.

Было очень рад видеть, как ты, вернувшись, играл с энтузиазмом 16-летнего подростка, и теперь ты уходишь, красиво сделав свою работу. Спасибо за все совместные моменты, пережитые в «Реале», – написал в социальных сетях Карвахаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аль-Гарафа Хоселу Даниэль Карвахаль ещё теги

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