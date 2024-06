Назван лучший испанский полузащитник в истории: Иньеста – второй, Гвардиола – девятый

На страницах авторитетного портала Four Four Two был опубликован рейтинг лучших испанских полузащитников в истории. Первое место в этом рейтинге занял экс-игрок «Барселоны» Хави. На второй строчке расположился Андрес Иньеста, а тройку замкнул ещё один бывший футболист «сине-гранатовых» Серхио Бускетс.

Дальше в топ-10 идут Сеск Фабрегас, Хаби Алонсо, Давид Сильва, Луис Суарес, Луис Энрике, Хосеп Гвардиола и Санти Касорла.

Добавим, что сборная Испании в воскресенье, 30 июня, проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы против Грузии. Этот матч стартует в 22:00 по московскому времени.