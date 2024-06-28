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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» объявил об уходе Хоселу официально

28 Июня 2024 • 19:39 Комментировать

Мадридский «Реал» в соцсетях официально объявил о расставании с опытным испанским форвардом Хоселу. Он защищал цвета «Реала» в минувшем сезоне.

«Реал» благодарит Хоселу за его профессионализм и мадридизм, а также выражает признательность ему и его семье», - пишет официальный сайт «сливочных». Также клуб пожелал удачи испанцу в дальнейшей карьере.

Отметим, что 34-летний футболист имеет принципиальное соглашение с клубом «Аль-Гарафа» из Катара. Ранее «Реал» выкупил Хоселу у «Эспаньола» за 1,5 млн евро, чтобы за эти же деньги в будущем продать его в новую команду.

В минувшем сезоне Хоселу стал чемпионом Испании с «Реалом» и взял Кубок Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хоселу
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