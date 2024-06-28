Ферран Торрес рассказал о первой беседе с Фликом

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес рассказал о первой беседе с новым тренером Хансом-Дитером Фликом. Напомним, немецкий специалист сменил на посту наставника «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.

«Я уже говорил с Фликом, он поздравил игроков сборной Испании после успешных выступлений на групповом этапе Евро-2024. Я хочу встретиться с ним в «Барселоне», поговорить с ним лично, а затем начать выполнять его указания на предсезонной подготовке», – цитирует Торреса RAC 1.

Ферран успел забить один гол на Евро-2024, но нападающий не является основным в сборной Испании.