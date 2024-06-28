Флик определился с приоритетной целью «Барселоны» на лето

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился с игроком, которого хочет пригласить в команду в первую очередь. По информации от издания Sport, немец хочет видеть на «Камп Ноу» нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

Ранее сообщалось, что если «Барселоне» удастся втиснуться в рамки финансового фэйр-плей, руководство будет готово заплатить за нападающего требуемую сумму отступных в размере 58 миллионов евро.

В последние недели активно ходили слухи о том, что сам Уильямс тоже хочет перейти в каталонскую «Барселону». Нападающий также интересен клубам из Английской премьер-лиги, включая лондонский «Арсенал».