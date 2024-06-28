«Барселона» отпустит Рафинью только за 90 миллионов евро

Каталонская «Барселона» определила сумму, за которую будет готова расстаться со своим нападающим Рафиньей Диасом. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» требуют за бразильца 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рафинья интересен клубам из Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» готов предложить футболисту большую зарплату, но сам бразилец не намерен покидать «сине-гранатовых».

Рафинья выступает за «Барселону» с 2022 года, когда перешёл из «Лидса». К сегодняшнему дню Диас успел выиграть с клубом чемпионат Испании.

В последнем розыгрыше Ла Лиги Рафинья отметился 6 голами и 9 результативными передачами.