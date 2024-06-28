Нико Уильямс высказался о своём будущем

Нападающий сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс высказался касательно своего будущего.

«Бильбао – это мой дом. Я недавно подписал новый контракт с клубом. Я счастлив здесь», - передает слова 21-летнего футболиста Radiogaceta.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Уильямсу со стороны каталонской «Барселоны» и лондонского «Челси». Контракт Нико с клубом из Бильбао рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 37 поединков за «Атлетик», записав на свой счет восемь забитых мячей и 19 голевых передач. В данный момент Уильямс играет за сборную Испании на Евро-2024.