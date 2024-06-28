Пети высказался, где будет играть Мбаппе в «Реале»

Экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о том, на какой позиции будет играть в мадридском «Реале» нападающий Килиан Мбаппе.

«Единственная свободная позиция в «Реале» - нападающий. Не знаю, как собирается играть Карло Анчелотти. Но я уверен, что он не уберет Винисиуса с левого фланга и не поставит его в центр атаки. Жуниор не пострадает из-за перехода Мбаппе, ведь он большой игрок для «Реала». Не думаю, что Анчелотти окажет услугу Килиану и поставит его на место Винисиуса. Мбаппе об этом знает», - передает слова Пети AS.

Напомним, что Мбаппе перешел в «Реал» этим летом, подписав пятилетний контракт.