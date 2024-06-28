Фермин Лопес: «Барселона» не боится Мбаппе»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес поделился мнением о новичке мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

Считается, что приход звёздного француза может сделать преимущество «сливочных» над конкурентами по Ла Лиге ещё более весомым. По словам Фермина, каталонцы не переживают на этот счёт.

«В «Барселоне» нет никакого страха из-за перехода Мбаппе в «Реал». То же самое касается и Винисиуса – он нас не пугает», – приводит BarcaTimes слова Лопеса.

Напомним, что Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» на правах свободного агента. 25-летний форвард не продлил истекающий контракт с «Пари Сен-Жермен», цвета которого представлял с 2017 года.