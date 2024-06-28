Араухо всё ещё может покинуть «Барселону»

Уход центрального защитника Рональда Араухо из «Барселоны» по-прежнему не исключён.

В настоящий момент президент каталонского клуба Жоан Лапорта не планирует продажу дорогостоящего уругвайца, однако, учитывая финансовые трудности «сине-гранатовых», уход 25-летнего игрока всё ещё возможен, информирует The Athletic. Интерес к Араухо проявляли «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Незадолго до отъезда футболиста на Кубок Америки его окружение заявило о том, что речи о продажи не было.

Контракт Рональда Араухо с «Барселоной» истекает через два года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 70 млн евро.