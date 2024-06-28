Начо: «Мне хотелось сыграть с Мбаппе в «Реале»

Бывший защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес заявил, что с радостью поиграл бы с Килианом Мбаппе.

Пути игроков в «королевском клубе» разминулись: испанец ушёл по истечении срока контракта, перебравшись в саудовскую «Аль-Кадисию», а француз прибудет в расположение команды в июле.

«Я бы с удовольствием сыграл с Килианом. Буду первым, кто отпразднует следующие победы и трофеи «Реала», – заявил в интервью Cope 34-летний футболист сборной Испании.

Начо Фернандес выступал за «Реал» с самого начала карьеры. Свой дебютный матч за первую команду «сливочных» он провёл более 13 лет назад.