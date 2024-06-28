Начо объяснил, почему ушёл из «Реала»

Бывший капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес объяснил свой переход в саудовскую «Аль-Кадисию».

34-летний футболист покинул ряды «сливочных» в качестве свободного агента – он не стал продлевать истекающий контракт. Недавно «Аль-Кадисия» официально объявила о подписании испанского защитника.

«Анчелотти и игроки «Реала» каждый день уговаривали меня остаться. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность, но настал подходящий момент для ухода.

Я уже не так молод – в январе мне исполнилось 34 года, и нужно принимать это во внимание. Экономический аспект очень важен. Тебе следует делать то, что лучше для твоей семьи. У меня был выбор между «Реалом», МЛС и Саудовской Аравией», – рассказал в интервью Cope Начо.