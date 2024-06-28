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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль рассказал, почему не берёт 10-й номер в «Барселоне»

28 Июня 2024 • 01:33 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
18.08 18:00

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль мечтает о «десятке», но пока не может её получить.

В настоящий момент под десятым номером числится Ансу Фати, который вернётся в расположение «сине-гранатовых» после аренды в английском «Брайтоне». По слухам, скоро «десятка» может перейти к новому потенциальному преемнику Месси – Ямалю.

«Десятый номер сейчас принадлежит Фати, но если бы Ансу не было в составе, а мне предложили занять «десятку», то я бы, конечно, с радостью согласился. Это моя мечта», – приводит Barca Universal комментарии 16-летнего Ямаля.

Контракт Ансу Фати с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.

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Барселона Ансу Фати Ламин Ямаль ещё теги

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