Ямаль рассказал, почему не берёт 10-й номер в «Барселоне»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль мечтает о «десятке», но пока не может её получить.

В настоящий момент под десятым номером числится Ансу Фати, который вернётся в расположение «сине-гранатовых» после аренды в английском «Брайтоне». По слухам, скоро «десятка» может перейти к новому потенциальному преемнику Месси – Ямалю.

«Десятый номер сейчас принадлежит Фати, но если бы Ансу не было в составе, а мне предложили занять «десятку», то я бы, конечно, с радостью согласился. Это моя мечта», – приводит Barca Universal комментарии 16-летнего Ямаля.

Контракт Ансу Фати с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.