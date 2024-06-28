Карвахаль признался, что понимает решение Хоселу уйти из «Реала»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался об уходе нападающего Хоселу.

Как недавно стало известно, «королевский клуб» выкупил форварда у «Эспаньола», чтобы затем продать его в катарскую «Аль-Гарафу».

«Очень жаль, что Начо и Хоселу уходят – из-за этого Лукас [Васкес] впал в депрессию, – в шутку заявил Карвахаль. – Мы должны быть благодарны Хоселу за его игру в этом сезоне. Именно он вывел нас в финал Лиги чемпионов. Он бы редко играл после прихода Мбаппе и Эндрика, поэтому я понимаю его решение», – цитирует Madrid Xtra Карвахаля.

Хоселу отметился 17 голами и тремя ассистами в 49 матчах за «Реал» в прошедшей кампании.