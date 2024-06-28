Карвахаль: «Думаю, я лучший правый защитник в мире»

Футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль признался, что считает себя лучшим среди всех правых защитников.

32-летний латераль помог команде Карло Анчелотти выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов по итогам минувшей кампании.

«Думаю, я лучший правый защитник в мире, если учесть то, чего я достиг в этом сезоне», – приводит Madrid Zone высказывание испанца.

На счету Даниэля Карвахаля шесть забитых мячей и пять голевых передач в 41 поединке за «Реал» в сезоне-2023/24. Защитник отметился забитым голом в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0) и был признан лучшим игроком встречи.