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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль: «Думаю, я лучший правый защитник в мире»

28 Июня 2024 • 00:50 Комментировать (1)
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 18:00

Футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль признался, что считает себя лучшим среди всех правых защитников.

32-летний латераль помог команде Карло Анчелотти выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов по итогам минувшей кампании.

«Думаю, я лучший правый защитник в мире, если учесть то, чего я достиг в этом сезоне», – приводит Madrid Zone высказывание испанца.

На счету Даниэля Карвахаля шесть забитых мячей и пять голевых передач в 41 поединке за «Реал» в сезоне-2023/24. Защитник отметился забитым голом в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0) и был признан лучшим игроком встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Испании Даниэль Карвахаль ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
28 Июня 2024 в 01:00
Молодец Даниель! Нечего скромничать - ты лучший на этой позиции. Только этот уровень надо держать. Или уйти, как это сделал Тони.
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