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Чемпионат Испании. Ла Лига

Неймар назвал четырёх главных претендентов на «Золотой мяч»

28 Июня 2024 • 00:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
02.08 13:00

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар рассказал, каких игроков считает фаворитами в борьбе за «Золотой мяч».

Звёздный бразилец выделил четырёх главных претендентов на престижную индивидуальную награду. Что любопытно, каждый из них представляет мадридский «Реал».

«Винисиус займёт первое место, Родриго и Беллингема я бы поставил на второе, третий – Мбаппе», – цитирует Madrid Zone бывшего форварда «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен».

«Реал» стал победителем прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов, одолев в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0). Винисиус Жуниор стал автором второго забитого мяча «сливочных» в решающей встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Золотой Мяч Неймар Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

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