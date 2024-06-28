Неймар назвал четырёх главных претендентов на «Золотой мяч»

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар рассказал, каких игроков считает фаворитами в борьбе за «Золотой мяч».

Звёздный бразилец выделил четырёх главных претендентов на престижную индивидуальную награду. Что любопытно, каждый из них представляет мадридский «Реал».

«Винисиус займёт первое место, Родриго и Беллингема я бы поставил на второе, третий – Мбаппе», – цитирует Madrid Zone бывшего форварда «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен».

«Реал» стал победителем прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов, одолев в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0). Винисиус Жуниор стал автором второго забитого мяча «сливочных» в решающей встрече.