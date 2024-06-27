Ямаль: «Олимпиада – один из важнейших турниров, но я не должен перегружать себя»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль признался, что с радостью сыграл бы на Олимпиаде.

16-летний вундеркинд пробился в основу «красной фурии» на Евро после успешного клубного сезона. С июля по август игрок мог также выступить на Олимпиаде, однако решил воздержаться от участия в турнире.

«На мой взгляд, Олимпийские игры – одно из важнейших соревнований. Это не то же самое, что Лига чемпионов, которая проходит каждый год. Было бы замечательно представлять свою национальную команду, но это может привести к проблемам из-за перебора игровых минут.

Я хочу провести очень длинную игровую карьеру, и если в этом году я пострадаю из-за участия сразу в двух турнирах со сборной, то буду сильно злиться на себя», – цитирует Barca Universal Ямаля.