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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль: «Олимпиада – один из важнейших турниров, но я не должен перегружать себя»

27 Июня 2024 • 23:27 Комментировать
Узбекистан (до 23 лет)
...
Испания (до 23 лет)
24.07 16:00

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль признался, что с радостью сыграл бы на Олимпиаде.

16-летний вундеркинд пробился в основу «красной фурии» на Евро после успешного клубного сезона. С июля по август игрок мог также выступить на Олимпиаде, однако решил воздержаться от участия в турнире.

«На мой взгляд, Олимпийские игры – одно из важнейших соревнований. Это не то же самое, что Лига чемпионов, которая проходит каждый год. Было бы замечательно представлять свою национальную команду, но это может привести к проблемам из-за перебора игровых минут.

Я хочу провести очень длинную игровую карьеру, и если в этом году я пострадаю из-за участия сразу в двух турнирах со сборной, то буду сильно злиться на себя», – цитирует Barca Universal Ямаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании олимпийская сборная испании Ламин Ямаль ещё теги

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