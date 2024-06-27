Флик просит нового крайнего защитника, но у «Барселоны» есть план Б

В «Барселоне» считают, что решить проблему на фланге защиты можно и без трансферов.

Новый рулевой «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик запросил у руководства клуба нового правого защитника атакующего плана, подобного Жереми Фримпонгу из «Байера». Это позволило бы Жюлю Кунде окончательно переместиться на профильную позицию в центре обороны, однако в данной ситуации всё не так однозначно. Согласно сведениям The Athletic, в «Барселоне» уверены, что француз вполне способен и дальше закрывать правый край, если удовлетворить трансферное требование тренера так и не получится.

В прошедшей кампании Жюль Кунде чуть чаще выходил справа, чем в центре. Французский футболист признавался, что не слишком любит играть на фланге.