Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» и «Реал» проведут товарищеский матч 4 августа

27 Июня 2024 • 22:45 Комментировать

4 августа в США в Нью-Джерси состоится товарищеское «эль класико». Сыграют в очном поединке, как не трудно догадаться, «Барселона» и мадридский «Реал». О том, что матч состоится, сообщает официальная соцсеть «Барселоны» вечером четверга. Местом действия станет стадион «Метлайф». Вместимость арены – более 82 тыс. зрителей.

Напомним, что минувший сезон испанской Примеры завершился победой «Реала». «Сливочные» набрали в свой актив 95 баллов. «Сине-гранатовые» финишировали на втором месте, у каталонского клуба в активе оказалось 85 баллов и десятиочковое отставание от «Реала».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Фоден покинул сборную Англии Хвича обратится к Роналду с просьбой Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски Роналду высказался перед матчем с Грузией Определились все пары 1/8 финала Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак» Месси: Я не такой, как Роналду
Спортивные новости
МОК допустил до Олимпиады Медведева и ещё семь российских теннисистов Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июня
23:17 · Испания. Ла Лига
Флик просит нового крайнего защитника, но у «Барселоны» есть план Б
22:57 · Испания. Сегунда
39-летний Касорла решил продолжить карьеру – он продлил контракт со своим клубом
22:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Реал» проведут товарищеский матч 4 августа
22:37 · Италия. Серия А
«Реал» заинтересовался защитником сборной Италии слухи
22:31 · Испания. Ла Лига
«Барселона» близка к продаже защитника в «Порту»
21:30 · Россия. Премьер-лига
В «Бетисе» прокомментировали переговоры со «Спартаком» по Виллиану Жозе
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вступил в переговоры по защитнику «Барселоны»
20:40 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов платить Араухо в два раза больше, чем «Барселона»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Виллиан Жозе станет игроком «Спартака» до понедельника – источник 1
19:09 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Жозе приезжает в Россию заработать и завершить карьеру»
18:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» выкупил Хоселу
18:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может подписать игрока Ла Лиги – названа дата приезда
16:26 · Испания. Сегунда
Мостовой: Абаскаль попал в «Гранаду» благодаря моей рекламе
15:53 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта позиция «Манчестер Сити» по Альваресу, за которым следят «ПСЖ» и «Барселона» слухи
15:09 · Испания. Ла Лига
Начо: «Когда Кроос прощался с «Сантьяго Бернабеу», я уже знал, что покину «Реал» 1
Все новости
Рекомендуем