«Барселона» и «Реал» проведут товарищеский матч 4 августа

4 августа в США в Нью-Джерси состоится товарищеское «эль класико». Сыграют в очном поединке, как не трудно догадаться, «Барселона» и мадридский «Реал». О том, что матч состоится, сообщает официальная соцсеть «Барселоны» вечером четверга. Местом действия станет стадион «Метлайф». Вместимость арены – более 82 тыс. зрителей.

Напомним, что минувший сезон испанской Примеры завершился победой «Реала». «Сливочные» набрали в свой актив 95 баллов. «Сине-гранатовые» финишировали на втором месте, у каталонского клуба в активе оказалось 85 баллов и десятиочковое отставание от «Реала».