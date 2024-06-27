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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» близка к продаже защитника в «Порту»

27 Июня 2024 • 22:31 Комментировать
Спортинг Л
...
Порту
03.08 22:45

Центральный защитник «Барселоны» Микаил Файе в скором времени может быть представлен в качестве новичка «Порту».

«Драконы» уже достигли договорённости с самим 19-летним футболистом, а переговоры между клубами продолжаются в настоящий момент. По информации журналиста Херардо Ромеро, спортивный директор «Барселоны» Деку находится в Португалии для обсуждения деталей сделки. Ожидается, что «Порту» заплатит за Файе порядка 5 млн евро плюс бонусы, также каталонский клуб сможет рассчитывать на процент прибыли от будущей перепродажи и получит возможность вернуть центрбека в будущем по сниженной цене.

Микаил Файе проявил себя во второй команде «Барселоны», а за основу «сине-гранатовых» так и не сыграл.

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Барселона Порту Деку трансферы футбола - лето 2024 Микаил Файе ещё теги

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