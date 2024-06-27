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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» выкупил Хоселу

27 Июня 2024 • 18:57 Комментировать

Мадридский «Реал» активировал опцию выкупа нападающего Хоселу у «Эспаньола» за 1,5 миллиона евро. После этого «сливочные» продадут 34-летнего форварда в катарский клуб «Аль-Гарафа» за те же деньги. Об этом рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В обозримом будущем Хоселу подпишет в Катаре двухлетний контакт с опцией дальнейшего продления.

В сезоне 2023/2024 Хоселу провёл за «Реал» 49 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 17 голов и три результативных паса на партнёров. Мадридцы за этот футбольный год выиграли Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
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