Начо: «Когда Кроос прощался с «Сантьяго Бернабеу», я уже знал, что покину «Реал»

Уже бывший капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес объяснил, почему не стал устраивать прощание в последнем матче сезона на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, полузащитник Тони Кроос после игры с «Реал Сосьедадом» попрощался с болельщиками на домашнем стадионе.

«Когда Кроос прощался с «Сантьяго Бернабеу», я уже знал, что покину «Реал». Я всё ещё не подписал контракт с новым клубом на тот момент. Мне бы хотелось попрощаться с «Сантьяго Бернабеу» так же, как и Кроос, но мне это не нужно для того, чтобы в чём-то убедиться», – цитирует Начо Madrid Xtra.

Напомним, Фернандес провёл в мадридском «Реале» всю свою клубную карьеру и успел выиграть с командой 6 титулов Лиги чемпионов.