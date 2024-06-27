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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ривалдо: «Ямаль невероятен»

27 Июня 2024 • 14:46 Комментировать

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо, в 1999-м выигравший «Золотой мяч» в составе каталонского гранда, восхищается нынешней главной надеждой клуба - 16-летним Ламином Ямалем, который прекрасно показывает себя и на чемпионате Европы также.

- Я могу только поздравить его. Как он играет, какая личность! Он невероятен. Это феномен в сегодняшнем футболе, игрок с таким характером, игрок, который получает столько удовольствия на поле от футбола, - цитирует слова Ривалдо record.com.mx.

Напомним, что Ямаль дебютировал в «Барселоне» в 2023 году и почти сразу же получил и первое приглашение в сборную Испании.


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Ривалдо Барселона Ламин Ямаль ещё теги
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