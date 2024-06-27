Саудовский клуб «Аль-Кадисия» объявил о переходе в свои ряды защитника Начо. Несколько дней назад было объявлено об уходе 34-летнего футболиста из «Реала» в связи с истечением срока его контракта. Таким образом, трансфер Начо является бесплатным.

Стоит сказать, что Начо по ходу карьеры выступал исключительно за «Реал». Теперь футболист готовится к новому профессиональному опыту.

«Аль-Кадисия» по итогам сезона 2023/2024 обеспечил себе повышение в классе до топового дивизиона Саудовской Аравии. Очевидно, этот клуб имеет высокие амбиции, поскольку его связывают и с другими топ-игроками из Европы.