​Ривалдо посоветовал «Барселоне» подписать Нико Уильямса

Нико Уильямс - один из лучших игроков в составе испанской сборной на проходящем в Германии Евро-2024. И бывший игрок «Барселоны» Ривалдо советует своему экс-клубу обратить внимание на талант. Оказывается, Ривалдо высоко ценит Уильямса и считает, что в ближайшем будущем он обеспечит прееимственность после Роберта Левандовски, карьера которого уже подходит к своему закату.

- «Барселоне» пора думать о замене. В таком клубе должны играть лучшие, и это означает, что их надо высматривать загодя. У Нико Уильямса есть потенциал стать одним из лучших. Левандовски - игрок мирового уровня, но возраст и травмы постепенно берут своё, - цитирует слова Ривалдо derbyderbyderby.it.