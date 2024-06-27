Видаль назвал игрока, который помешал ему перейти в «Реал»

«Президент «Реал» Перес должен был одобрить сделку, однако не сделал этого. Я был близок к переходу в «Реал», но они подписали Каземиро… Переходя в этот клуб, ты становишься чемпионом и выигрываешь все титулы», - передает слова 37-летнего футболиста AS.