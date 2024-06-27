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Чемпионат Испании. Ла Лига

Видаль назвал игрока, который помешал ему перейти в «Реал»

27 Июня 2024 • 12:21 Комментировать

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны» Артуро Видаль вспомнил о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».

«Президент «Реал» Перес должен был одобрить сделку, однако не сделал этого. Я был близок к переходу в «Реал», но они подписали Каземиро… Переходя в этот клуб, ты становишься чемпионом и выигрываешь все титулы», - передает слова 37-летнего футболиста AS.

Видаль сейчас выступает на родине за клуб «Коло-Коло», воспитанником которого он является. Последней европейской командой в карьере чилийского полузащитника был миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
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