Видаль назвал игрока, который помешал ему перейти в «Реал»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны» Артуро Видаль вспомнил о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».
«Президент «Реал» Перес должен был одобрить сделку, однако не сделал этого. Я был близок к переходу в «Реал», но они подписали Каземиро… Переходя в этот клуб, ты становишься чемпионом и выигрываешь все титулы», - передает слова 37-летнего футболиста AS.
Видаль сейчас выступает на родине за клуб «Коло-Коло», воспитанником которого он является. Последней европейской командой в карьере чилийского полузащитника был миланский «Интер».
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