Полузащитник «ПСЖ» может переехать в Мадрид

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Уругвая Мануэль Угарте может продолжить карьеру в чемпионате Испании, об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 23-летнего опорника заинтересован мадридский «Атлетико». Трансферная стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро, а его трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.

В минувшем сезоне Угарте принял участие в 25 поединках чемпионата Франции. Полузащитник отметился двумя результативными передачами. В его пассиве пять желтых карточек. Вместе с парижским грандом Мануэль стал чемпионом Лиги 1 в сезоне-2023/2024.