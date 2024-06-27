«Валенсия» приняла решение по Мамардашвили

Боссы испанской «Валенсии» собираются подзаработать на продаже грузинского вратаря Георгия Мамардашвили. Об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, испанский клуб рассчитывает выручить с продажи голкипера 35-40 миллионов евро. За «летучих мышей» Георгий выступает с зимы 2022 года, куда перебрался из тбилисского «Динамо».

В минувшем сезоне Мамардашвили провел 37 поединков, в которых пропустил 41 гол. Эксперты портала Transfrmarkt оценивают рыночную стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В настоящий момент Георгий выступает на Евро-2024 за сборную Грузии.