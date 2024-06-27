Видаль выбрал лучшего игрока «Реала» между Винисиусом и Беллингемом

Известный чилийский полузащитник Артуро Видаль провел сравнение между звездными игроками мадридского «Реала» - нападающим Винисиусом Жуниором и хавбеком Джудом Беллингемом.
«Многие считают Винисиуса лучшим, но я так не думаю. Ему еще многого не хватает. Мне больше нравится Беллингем, на нем держится игра команды. Джуд много забил, в этом он чем-то похож на меня. В «Реале» именно он был лучшим», - передает слова Артуро AS.
В минувшем сезоне «Реал» при помощи Винисиуса и Беллингема стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. Жуниор и Джуд считаются главными претендентами на «Золотой мяч» в 2024 году.
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