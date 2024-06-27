Видаль выбрал лучшего игрока «Реала» между Винисиусом и Беллингемом

«Многие считают Винисиуса лучшим, но я так не думаю. Ему еще многого не хватает. Мне больше нравится Беллингем, на нем держится игра команды. Джуд много забил, в этом он чем-то похож на меня. В «Реале» именно он был лучшим», - передает слова Артуро AS.