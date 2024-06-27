«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе за 60 миллионов евро

Боссы французского «ПСЖ» намерены восполнить потерю Килиана Мбаппе, перешедшего этим летом в мадридский «Реал». Парижане нашли игрока, которым рассчитывают усилить линию нападения.

По сообщениям журналистов Todofichajes, в поле зрения чемпиона Лиги 1 находится нападающий сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс. Контракт игрока с баскским клубом рассчитан до лета 2027 года, а его сумма выкупа составляет 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Испании 21-летний форвард провел 31 встречу. Уильямс записал на свой счет пять забитых мячей и 11 результативных передач.