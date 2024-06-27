Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 3 5
Дания 3 3
Словения 3 3
Сербия 3 2
Группа D
Австрия 3 6
Франция 3 5
Нидерланды 3 4
Польша 3 1
Группа E
Румыния 3 4
Бельгия 3 4
Словакия 3 4
Украина 3 4
Группа F
Португалия 3 6
Турция 3 6
Грузия 3 4
Чехия 3 1
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе за 60 миллионов евро

27 Июня 2024 • 08:14 Комментировать

Боссы французского «ПСЖ» намерены восполнить потерю Килиана Мбаппе, перешедшего этим летом в мадридский «Реал». Парижане нашли игрока, которым рассчитывают усилить линию нападения.

По сообщениям журналистов Todofichajes, в поле зрения чемпиона Лиги 1 находится нападающий сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс. Контракт игрока с баскским клубом рассчитан до лета 2027 года, а его сумма выкупа составляет 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Испании 21-летний форвард провел 31 встречу. Уильямс записал на свой счет пять забитых мячей и 11 результативных передач.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао ПСЖ Килиан Мбаппе Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 «Спартак» принял решение по Промесу В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Суперкомпьютер назвал сборную, которая должна выиграть Евро-2024 Суперкомпьютер оценил шансы Роналду стать чемпионом Евро-2024 Хвича обратится к Роналду с просьбой Роналду высказался перед матчем с Грузией Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак» Месси: Я не такой, как Роналду Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу
Спортивные новости
Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июня
08:14 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе за 60 миллионов евро
00:31 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Виллиана Жозе отреагировали на пост Романо эксклюзив
26 Июня
16:57 · Англия. Премьер-лига
Президент «Барселоны» хочет подписать звезду «Манчестер Сити»
15:15 · Германия. Бундеслига
«Реал» предложил «Баварии» 30 миллионов евро за Дэвиса слухи
11:55 · Испания. Ла Лига
Хоселу уйдёт из «Реала» в клуб, где заработает в 10 раз больше
11:38 · Испания. Ла Лига
Моуринью хочет подписать в свою команду звёздного испанского форварда 1
11:23 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты условия потенциального контракта Виллиана Жозе со «Спартаком» слухи
11:10 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на информацию о трансфере Виллиана Жозе
11:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» озвучила цену, за которую будет готова продать Роке
10:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готовит новое предложение по Нико Уильямсу
10:36 · Испания. Ла Лига
Стадион «Реала» может принять финал чемпионата мира
10:11 · Испания. Ла Лига
Фати определился с планами на будущее
07:34 · Испания. Ла Лига
Азар собрал идеального футболиста, но не назвал Роналду
04:50 · Испания. Ла Лига
Две восходящие звезды приняли решение перейти в «Реал» слухи
04:29 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» пыталась продлить контракт с молодым форвардом, который решил перейти в «Челси» 1
Все новости
Рекомендуем