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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоселу уйдёт из «Реала» в клуб, где заработает в 10 раз больше

26 Июня 2024 • 11:55 Комментировать

Центрфорвард мадридского «Реала» Хоселу может получить выгодный контракт в чемпионате Катара, где заинтересованность в его услугах проявляет «Аль-Гарафа».

По сообщениям журналистов Todofichajes, руководство «королевского» клуба выкупит 34-летнего нападающего у каталонского «Эспаньола», а затем продаст его в Катар. Хоселу подпишет с «Аль-Гарафой» трехлетнее трудовое соглашение, которое будет рассчитано до конца июня 2027 года. Заработная плата игрока составит восемь миллионов евро, что в десять раз больше, чем его нынешний оклад в «Реале».

В минувшем сезоне Ла Лиги Хоселу принял участие в 34 поединках, отметившись десятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В «Реале» приняли решении по нападающему Хоселу

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Евро-Футбол.Ру,
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