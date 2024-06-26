Хоселу уйдёт из «Реала» в клуб, где заработает в 10 раз больше

Центрфорвард мадридского «Реала» Хоселу может получить выгодный контракт в чемпионате Катара, где заинтересованность в его услугах проявляет «Аль-Гарафа».

По сообщениям журналистов Todofichajes, руководство «королевского» клуба выкупит 34-летнего нападающего у каталонского «Эспаньола», а затем продаст его в Катар. Хоселу подпишет с «Аль-Гарафой» трехлетнее трудовое соглашение, которое будет рассчитано до конца июня 2027 года. Заработная плата игрока составит восемь миллионов евро, что в десять раз больше, чем его нынешний оклад в «Реале».

В минувшем сезоне Ла Лиги Хоселу принял участие в 34 поединках, отметившись десятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В «Реале» приняли решении по нападающему Хоселу