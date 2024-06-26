Моуринью хочет подписать в свою команду звёздного испанского форварда

Центрфорвард сборной Испании и мадридского «Атлетико» Альваро Мората может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщают журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, у 31-летнего нападающего есть вариант трудоустройства в чемпионате Турции. Заинтересованность в подписании испанца проявляет новый главный тренер стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуринью. Сумма потенциального трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

Мората связан трудовым соглашением с «матрасниками» до конца июня 2026 года. В минувшем сезоне Ла Лиги Альваро провел 32 встречи, забил 15 голов и отдал три ассиста.