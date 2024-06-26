«Барселона» озвучила цену, за которую будет готова продать Роке

Каталонская «Барселона» озвучила цену, за которую будет готова расстаться со своим нападающим Витором Роке. Напомним, год назад «сине-гранатовые» заплатили 40 миллионов евро за бразильского футболиста.

Как сообщает издание Sport, «Барселона» требует за Роке хотя бы 30 миллионов евро компенсации, чтобы продать нападающего на постоянной основе. Более вероятным считается исход с арендой в другую команду, где Витор будет получать регулярную игровую практику.

Напомним, Роке присоединился к «Барселоне» в январе, но получил мало игровой практики. Нападающий отметился двумя голами в чемпионате Испании.