«Барселона» готовит новое предложение по Нико Уильямсу

«Барселона» готовит новое предложение по трансферу нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» хотят предложить за 21-летнего футболиста 55 миллионов евро сразу + 10 миллионов в виде бонусов. Также «Барселона» хочет включить в сделку центрального защитника Иньиго Мартинеса, который год назад перебрался в команду на правах свободного агента как раз из «Атлетика» Бильбао.

Источник в то же время сообщает, что «Барселона» не особо верит в заключение сделки на перечисленных условиях. Тем не менее, «сине-гранатовые» очень хотели бы заполучить Уильямса в это трансферное окно.

Нико закончил последний розыгрыш Ла Лиги с 5 голами и 11 ассистами в активе.