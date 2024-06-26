Стадион «Реала» может принять финал чемпионата мира

ФИФА планирует провести финальный поединок чемпионата мира – 2030 на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу», который является домашней ареной «Реала». Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Финальная стадия мундиаля 2030 года должна пройти летом в Испании, Португалии и Марокко. Также отмечается, что по одному матчу примут Аргентина, Парагвай и Уругвай.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финальном поединке мундиаля-2022, состоявшегося в Катаре, подопечные Лионеля Скалони одержали победу над командой Франции в серии послематчевых пенальти.