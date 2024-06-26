Фати определился с планами на будущее

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати определился со своими планами на будущее. По информации от журналиста Фернандо Поло, испанец решительно намерен остаться на «Камп Ноу» и переубедить руководство, которое раздумывает о том, чтобы вновь отправить игрока в аренду или вовсе продать на постоянной основе.

Сообщается, что Фати настроен впечатлить нового тренера Ханса-Дитера Флика на предсезонной подготовке. Немецкий специалист не исключает, что Ансу останется в команде на следующий сезон.

Напомним, последнюю кампанию Фати провёл на правах аренды за «Брайтон», где отметился двумя голами в 19 матчах Английской премьер-лиги. 21-летний игрок пропустил множество матчей из-за травм.