Азар собрал идеального футболиста, но не назвал Роналду

Экс-полузащитник сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар собрал идеального футболиста, позаимствовав качества у разных игроков.

В разговоре с пресс-службой «Лилля» бельгиец выбрал левую ногу аргентинца Лионеля Месси, свою правую ногу, игру головой Дидье Дрогба, технику Неймара и футбольный интеллект Тони Крооса.

Азар объявил о завершении карьеры осенью 2023 года. Последним местом работы полузащитника был мадридский «Реал». Цвета «королевского» клуба бельгиец защищал с 2019 года. В общей сложности Эден провел 76 поединков во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и 12 голевыми передачами.