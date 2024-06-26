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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар собрал идеального футболиста, но не назвал Роналду

26 Июня 2024 • 07:34 Комментировать

Экс-полузащитник сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар собрал идеального футболиста, позаимствовав качества у разных игроков.

В разговоре с пресс-службой «Лилля» бельгиец выбрал левую ногу аргентинца Лионеля Месси, свою правую ногу, игру головой Дидье Дрогба, технику Неймара и футбольный интеллект Тони Крооса.

Азар объявил о завершении карьеры осенью 2023 года. Последним местом работы полузащитника был мадридский «Реал». Цвета «королевского» клуба бельгиец защищал с 2019 года. В общей сложности Эден провел 76 поединков во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и 12 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Эден Азар ещё теги
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