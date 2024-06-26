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Чемпионат Испании. Ла Лига

Две восходящие звезды приняли решение перейти в «Реал» слухи

26 Июня 2024 • 04:50 Комментировать
Ривер Плейт
...
Сармьенто
28.07 23:00

Мадридский «Реал» близок к подписанию сразу двух молодых футболистов.

Речь о 18-летнем центральном защитнике «Лилля» Лени Йоро и 16-летнем атакующем полузащитнике «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно. По сообщениям Cadena SER, оба футболиста решили перебраться в «Реал», хотя интерес к ним проявляли и другие европейские гранды. Слухи о договорённости «сликочных» с 18-летним французом появились в СМИ ещё несколько месяцев назад.

«Реалу» ещё предстоит договориться с клубами обоих игроков. Стоимость трансфера Йоро может составить порядка 50 млн евро, в случае же с Мастантуоно мадридцам, как ожидается, придётся заплатить более 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лилль Ривер Плейт трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро Франко Мастантуоно ещё теги

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