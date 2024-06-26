«Барселона» работает над подписанием вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

Испанец давно считается одной из приоритетных целей «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно. Приобрести 21-летнего игрока можно примерно за 60 млн евро, однако ситуацию усложняют внушительные зарплатные требования лидера «Атлетика». По данным журналиста Хосе Альвареса, «Барселона» намерена предложить Уильямсу оклад в пределах 8-15 млн евро в год. Пока неясно, сможет ли каталонский гранд позволить себе такие траты, вписываясь при этом в ограничения финансового фэйр-плей.

Интерес к Нико Уильямсу также приписывался лондонским «Арсеналу» и «Челси».