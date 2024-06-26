«Барселона» определилась с ценником Фати

В «Барселоне» не горят желанием расставаться с нападающим Ансу Фати.

Несмотря на трудности, через которые испанец проходит уже не первый год, «сине-гранатовые» не готовы легко расстаться с некогда одной из главных восходящих звёзд мирового футбола. Согласно сведениям Mundo Deportivo, «Барселона» рассмотрит возможность продажи 21-летнего форварда лишь в том случае, если покупатели выразят готовность заплатить более 40 млн евро.

В прошедшем сезоне Ансу Фати выступал за английский «Брайтон» на правах аренды. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 25 млн евро.