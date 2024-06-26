В «Барселоне» составили план по Фати

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получит ещё один шанс проявить себя в клубе.

21-летний игрок не лучшим образом провёл прошедший сезон, выступая на правах аренды в английском «Брайтоне». Новую кампанию испанец начнёт в расположении «Барселоны», в которой недавно сменился тренер – Ханс-Дитер Флик занял место уволенного Хави Эрнандеса. По сведениям журналиста Фернандо Поло, в каталонском клубе намерены поскорее вывести Фати на пик физической формы, чтобы новый наставник ознакомился с его качествами. В «Барселоне» составят для форварда специальную программу с новым фитнес-персоналом.

Ансу Фати провёл 27 матчей за «Брайтон», отметившись четырьмя голами и одним ассистом. Контракт испанца с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2027 года.