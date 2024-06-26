Анчелотти обратился к Начо, решившему уйти из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал уход из клуба Начо Фернандеса.

Капитан «сливочных» провёл свой последний сезон в клубе, о чём стало известно официально во вторник. Ожидается, что 34-летний испанец в скором времени перейдёт в саудовскую «Аль-Кадисию».

«Ты был великим капитаном для «Реала», но в первую очередь ты был великим мадридистом. Удачи в дальнейшем, Начо», – приводит Madrid Zone заявление Карло Анчелотти.

Начо Фернандес покидает «Реал» впервые за всю карьеру. Дебют защитника в первой команде состоялся ещё в 2011 году, а в общей сложности на его счету 364 поединка в цветах «королевского клуба» во всех турнирах.