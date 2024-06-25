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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сделала объявление по будущему Рафы Маркеса официально

25 Июня 2024 • 22:24 Комментировать

«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с Рафой Маркесом. Молодой специалист, тренирующий молодёжную команду «сине-гранатовых», поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2025 года.

Ранее слухи связывали Маркеса с назначением тренером первой команды «Барселоны», однако клуб всё-таки выбрал Ханса-Дитера Флика. Поговаривают, что если немец не оправдает ожиданий, то свой шанс у руля основы получит Маркес. Впрочем, это пока что лишь слухи.

Рафе Маркесу 45 лет. Вторую команду «Барселоны» мексиканец тренирует с лета 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафаэль Маркес
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