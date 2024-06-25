«Фенербахче» согласовал контракт с Сёюнджю

Защитник Чаглар Сёюнджю приближается к полноценному трансферу в «Фенербахче». За этот клуб футболист выступал с конца января на правах аренды.

Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабунджоглу, «Фенербахче» уже договорился с Сёюнджю об условиях личного контракта. «Канарейки» и «Атлетико» уже начали официальные переговоры по летнему трансферу.

Всего за «Фенербахче» Сёюнджю провёл 16 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола и один голевой пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего игрока в 10 миллионов евро.