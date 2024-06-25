Назван новый клуб Хоселу

Нападающий Хоселу принял решение не оставаться в «Реале». Мадридский клуб был готов выкупить 34-летнего футболиста у «Эспанола» после периода аренды, но он решил уйти, учитывая трансферы Килиана Мбаппе и Эндрика. Хоселу осознаёт, что теперь он будет получать значительно меньше игрового времени.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Хоселу уже договорился о контракте с катарским клубом «Аль-Гарафа». Опытный форвард подпишет трудовой договор сроком до конца июня 2026 года с опцией продления ещё на один сезон. В ближайшее время все документы по трансферу будут подписаны.

Хоселу решил уйти из «Реала» - названа причина