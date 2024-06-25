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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналду обратился к Начо

25 Июня 2024 • 15:44 Комментировать

Во вторник было объявлено об уходе защитника Начо из «Реала». В социальных сетях 34-летний футболист опубликовал трогательное сообщение, в котором попрощался с мадридским клубом. В комментариях к этой публикации отметился звёздный нападающий Криштиану Роналду.

«Ты один из героев великой истории «Реала». Гордись тем, чего ты достиг, Начо!» - написал 39-летний Роналду.

Стоит сказать, что Начо проводил в «Реале» всю свою карьеру – он является воспитанником мадридского клуба. Ожидается, что опытный защитник теперь будет играть на Ближнем Востоке.

Добавим, что Криштиану Роналду играл за «Реал» в 2009-2018 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Начо Фернандес ещё теги
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